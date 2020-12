Poveljnik sil vojske o "pobijanju lokalnega prebivalstva"

"Verjamem in trdno sem prepričan, da je Slovenska vojska vojska vseh državljanov in državljank Republike Slovenije, takšna je bila in takšna bo ostala. In ni nobena floskula, da pripadniki Slovenske vojske enotni služimo domovini," je prepričan Miha Škerbinc.

Brigadir Miha Škerbinc, eden najbolj izkušenih slovenskih visokih častnikov, je v intervjuju za tednik Demokracija podrobneje pojasnil obsodbo izjave slovenske pevke Jadranke Juras, ki je v oddaji Zadnja beseda na TV Slovenija izrazila prepričanje, da je velika odgovornost, da slovenski vojaki hodijo na misije in tam pobijajo lokalno prebivalstvo. Jurasova je dodala, da je velika odgovornost tudi to, da slovenski vojaki hodijo nekam, kjer pravzaprav ne branijo Slovenije, vendar so vpleteni v globalno vojno proti terorizmu, ki traja že od 2001 in ji ni videti konca.

"To je slabo in ni prav. Gre za to, da se v zadnjem času Slovenska vojska in naše delo uporablja za doseganje nekih drugih ciljev in interesov in da se to počne brez argumentov in na preveč lahkoten način. Kadar se govori o pobijanju na javni televiziji, je o tem treba prej vsaj malo premisliti, predvsem pa kaj o tem vedeti in imeti argumente," je opozoril Škerbinc.

Neutemeljene obtožbe padale tudi v primeru dogodka na italijanski meji

Dodal je, da je bilo podobno v primeru majskega dogodka na italijanski meji, ko sta 32-letnega Daniela Malalana in njegovo partnerico ustavila pripadnika Slovenske vojske. Kasneje se je izkazalo, da vojak v Malalana ni uperil puške, ni ga legitimiral in ni mu odvzel prostosti ter je v skladu s pravili delovanja izvajal nalogo.

"Padale so neutemeljene obtožbe in presodilo se je, še preden so bile znane vse okoliščine dogodka. Potem ko se je izkazalo, da je vojak ravnal popolnoma skladno s pravili in pristojnostmi, je bilo prepozno. Tisti drugi cilji pa so bili doseženi," je kritičen 55-letni brigadir.

"Ustvarja se vtis, da je v Slovenski vojski nekaj narobe"

Po njegovem prepričanju se s tem v javnosti ustvarja vtis, da je nekaj narobe pri izvajanju nalog na meji, da je nekaj narobe z misijami in - posledično - da je nekaj narobe v Slovenski vojski. "To preprosto ni prav in zato sem se oglasil. Ne bojim se kritik svojega ali našega dela in na vsako bomo odgovorili z dejstvi, in če bo treba, popravili napake ter ustrezno ukrepali. Nočem pa, da se pripadnikom in pripadnicam Slovenske vojske dela krivica in da jih žalijo. Oglasiti se v takih primerih je moja poveljniška dolžnost," je opozoril.

Pojasnil je še, da pripadniki in pripadnice SV od svojega poveljnika pričakujejo, da se v primerih tako očitnih neresnic sliši tudi njihov glas. "Zadovoljen sem, da se je o tem odkrito govorilo v javnosti in da se je RTV tudi opravičila. To spoštujem. O vsem drugem pa prepuščam javnosti, da si ustvari svoje mnenje. Verjamem in trdno sem prepričan, da je Slovenska vojska vojska vseh državljanov in državljank Republike Slovenije, takšna je bila in takšna bo ostala. In ni nobena floskula, da pripadniki Slovenske vojske enotni služimo domovini," je prepričan.

"Sovraštvo, agresivnost, jeza, hudobija niso čustva, s katerimi bi dosegali dobre cilje"

Poveljnik poveljstva sil Slovenske vojske se je odzval tudi na incident ob robu državne proslave za dan državnosti, ko je skupina protestnikov sramotila častno četo Slovenske vojske.

"Tudi ta dogodek ima enak kontekst. Ne razumem, kaj lahko pripravi nekoga, da na tak način nastopi do garde Slovenske vojske. V študentskih časih sem bil zelo družbeno aktiven. V času t. i. novih družbenih gibanj in kasneje v času slovenske pomladi. Mladi smo takrat res spreminjali svet. In ne samo mladi. Slovenci smo šli na trge in ulice. In prav je, da v vsaki družbi obstaja ta energija, da so predvsem mladi tisti, ki pokažejo, da jim ni vseeno. Da si prizadevajo za boljši jutri, za pravičnejši svet in podobno. Je pa nekaj povsem drugega, če takšna gibanja postanejo sama sebi nasprotje. In verjemite mi, tisti, ki se tako obnašajo do državnih simbolov in do Slovenske vojske, nimajo ne dobrih namenov ne osnovnih možnosti, da bodo v čemerkoli uspešni. Sovraštvo, agresivnost, jeza, hudobija niso čustva, s katerimi bi dosegali dobre cilje," je še opozoril Škerbinc.