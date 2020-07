Protestnik, ki je ozmerjal častno četo, naj bi bil slovenski režiser #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Spletni portal Nova24TV trdi, da mu je uspelo prepoznati protestnika, ki je tik pred osrednjo državno proslavo ob dnevu državnosti žaljivo zmerjal pripadnike Garde Slovenske vojske. To naj bi bil režiser Dejan Babosek, ki se je med drugim podpisal pod partizanski film Preboj.

​​​​​​​Istovetnost protestnika, ki je častno četo označil za izdajalce, smo želeli preveriti pri režiserju Dejanu Babosku, a se na naš klic ni odzval. Foto: Mediaspeed Istovetnost protestnika, ki je častno četo označil za izdajalce, smo želeli preveriti pri režiserju Dejanu Babosku, a se na naš klic ni odzval. Želeli smo ga tudi vprašati, zakaj se je odločil za omenjeno potezo in ali jo po javnih obsodbah njegovega ravnanja morda obžaluje.

Babosek je doslej režiral celovečerna igrana filma Izhod (2013) in Ksana (2017), kratki igrani film Strah (2016) in igrano-dokumentarni film V imenu resnice (2017).

Sindikat vojakov Slovenije je zaradi vzklikanja "izdajalci" že ovadil enega od protestnikov. Takšnih vzklikov si pripadniki Slovenske vojske ne zaslužijo, so prepričani. Posamezniki so v incidentu z neprimernimi izrazi popisali tudi kombi gardistov, kar je obsodil tudi obrambni minister Matej Tonin.

Zveza borcev se od incidenta distancira

Za komentar režiserjevega ravnanja smo se obrnili tudi na Zvezo združenj borcev za vrednote NOB Slovenije (ZZB), ki je naročila prvi partizanski film po osamosvojitvi Slovenije in finančno sodelovala pri njegovem nastanku.

"Gospod Babosek je svoje delo opravil odlično. Da se je udeležil protesta in verbalno napadel pripadnike častne čete, je njegova osebna odločitev. ZZB ni niti organizirala protestov niti ni novačila ljudi za udeležbo. Protesti so po našem mnenju nepotrebni, odražajo pa stanje duha v državi. A to ne upravičuje Baboskovega ravnanja, ki je po našem mnenju neprimerno. Za svoje dejanje bo moral odgovornost prevzeti sam," je poudaril predsednik združenja Marjan Križman.

Celovečerni film je posnet po resnični zgodbi danes 96-letnega Franca Severja - Frante. Govori o bitki na Menini planini, ki velja za epopejo slovenskega partizanstva. Takrat še ne 22-letni partizanski komandant Franta je iz okupatorjevega obroča s premišljeno strateško taktiko na varno spravil skoraj 500 partizanov.

Babosek je bil režiser, scenarist in montažer filma.