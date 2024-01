Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Blizu železniške postaje Kranj je po prvih podatkih policije nekaj pred 7. uro potniški vlak, ki je peljal iz Ljubljane proti Jesenicam, oplazil moškega, ki je hodil ob tirih. Moški je lažje poškodovan in so ga po tem, ko so mu zagotovili prvo pomoč, odpeljali v bolnišnico, so sporočili s Policijske uprave Kranj. Železniški promet je bil oviran do 8. ure.

Nesreča se je zgodila, ker se moški ni odzival na znake strojevodje, so še sporočili s policije. Poleg zdravstvenega osebja, ki je moškemu pomagalo, in policistov so bili na kraju tudi gasilci.

Policisti so kraj zavarovali, opravili ogled in nadaljujejo zbiranje obvestil o vseh okoliščinah dogodka ter vodijo postopek. Železniški promet na relaciji Kranj–Ljubljana je bil v času obravnave ustavljen oziroma oviran do okoli 8. ure.