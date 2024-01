Na Slovenskih železnicah zaključili preiskavo tragične nesreče. Kaj so ugotovili?

Na slovenskih železnicah so zaključili interno preiskavo tragične železniške nesreče, v kateri sta decembra umrla dva delavca. Na novinarski konferenci sta direktor SŽ Dušan Mes in direktor SŽ-Infrastruktura Matjaž Kranjc pojasnila, da je tragično nesrečo povzročil človeški faktor, zatajila sta prometnik in čuvaj. Postopek izredne odpovedi prometniku je v teku.

Medtem ko kriminalisti in državni preiskovalec decembrsko tragično železniško nesrečo še preiskujejo, so na Slovenskih železnicah interno preiskavo zaključili. Izsledke preiskave sta na novinarski konferenci predstavila direktor SŽ Dušan Mes in direktor SŽ-Infrastruktura Matjaž Kranjc.

Kot je pojasnil Kranjc, je bil vzrok za nesrečo v celoti človeški faktor. Temeljni vzrok je neoddaja najave o vožnji vlaka s strani prometnika, zatajil pa je tudi progovni čuvaj. Ta ni sporočil, da ima vlak štiriminutno zamudo, čeprav je imel pri sebi izvleček voznega reda in bi to moral storiti. “Ta čuvaj je bil tisti, ki je vlak videl, sicer prepozno, in opozoril vse delavce. S tem ko je reagiral, je verjetno preprečil še kakšno smrt. Dejstvo pa je, da bi moral pred tem poklicati center in ugotoviti, zakaj ta vlak ni šel s postaje,” je pojasnil Kranjc.

Interna preiskava ugotavlja, da je strojevodja nedvomno oddal znak s piščalko, da se vlak približuje. To je storil trikrat, kar pa glede na zavito progo in dejstvo, da so delavci delali s stroji, ni optimalno, je še pojasnil Kranjc.

Prometnik pred tragično nesrečo opravil klic zasebne narave

"Vemo, da je progovni prometnik naredil napako in vemo, da je bilo nekaj motilnih elementov, ki so vplivali na njegovo zbranost. Sprejeli smo dodatne prepovedi, ki so sicer bile dvakrat dane, a smo to še enkrat ponovili, da se izločijo vi elementi, ki prometnika motijo pri njegovem delu," je dodal Kranjc in povedal, da je prometnik potrdil oziroma označil, da je skupino obvestil, čeprav tega ni storil. Zakaj je to naredil, po besedah Kranjca ni razumljivo.

Za kakšne motilne elemente je šlo? Kot je pojasnil Kranjca so iz poslušanja pogovorov razbrali, da je progovni prometnik pred izrednim dogodkom po službenih napravah opravljal klic zasebne narave.

"To ni pozitivno vplivalo na njegovo zbranost. Ne glede na to, pa je bilo iz pogovorov razbrati, da je bil prometnik v dobri psihofizični kondiciji," je še dodal Kranjc. Progovni prometnik je sicer junija 2023 opravil preverjanje, ki poteka vsake tri leta, novembra pa je opravil usposabljanje o obveščanju delovnih skupin, je še povedal Kranjc.

Mes je znova poudaril, da glede omenjenega prometnika, ki je naredil napako, v podobnem incidentu pa je bil udeležen že leta 2017, v decembru ni bilo pripomb s strani drugih zaposlenih. Podrobnosti glede incidenta leta 2017 Mes ni predstavil, pojasnil je le, da so SŽ ukrepale v skladu s takratno zakonodajo, sodišče pa napak prometnika ni ugotovilo. Po njegovih besedah je omenjeni prometnik zelo dober delavec.

Na slovenskih železnicah so po decembrski tragični nesreči vpeljali poostrena pravila o varnosti. Postopki proti neposredno vpletenim potekajo, je pojasnil Mes.

Čuvaj, udeležen v tragičnem incidentu, se trenutno ne čuti sposobnega, da se vrne na delo. Šest delavcev je še na bolniškem dopustu. Postopek vročitve izredne odpovedi prometniku pa je v postopku, sta še povedala Mes in Kranjc.