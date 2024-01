Tako je videti resnična ruska ruleta #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Zgornji videoposnetek prihaja iz Rusije in se zdi skoraj neverjeten. Osebni avtomobil čaka za zapornicami pred železniško progo in zapornice se dvignejo, v istem trenutku pa mimo z veliko hitrostjo pripelje vlak. Pričakovali bi, da bi voznik v trenutku, ko so se zapornice dvignile, prečkal progo, a ta še naprej, kot da bi vedel, kaj se bo zgodilo, stoji na mestu pred zapornico.