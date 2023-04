Postojnčanki pet let zapora za uboj partnerja

Senat Okrožnega sodišča v Kopru je 41-letno Postojnčanko Barbaro Filipčič spoznal za krivo uboja partnerja in jo obsodil na pet let zapora, poročajo mediji. Po razsodbi senata je dejanje izvedla v stanju bistveno zmanjšane prištevnosti, a ne v silobranu, kot je trdila. Pri sodbi, ki še ni pravnomočna, so upoštevali nasilje in ljubosumje žrtve.