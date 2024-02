Poslanec SDS: Famozne izjave nisem podpisal, ker razmišljam s svojo glavo

"Izjave nisem podpisal, ker ni v duhu ustave, ker je bilo moje politično delovanje vedno v duhu pomladnih vrednot, poslansko delo pa v dobrobit državljanov, in ker tudi sicer razmišljam s svojo glavo," je na omrežju X zapisal poslanec SDS Dejan Kaloh, ki enako kot Eva Irgl in Anže Logar ni hotel podpisati strankarske zaveze, da bo do konca mandata deloval kot član in poslanec SDS.

Glede mojega nepodpisa famozne izjave. Te izjave nisem podpisal, ker:

- izjava ni v duhu 82. člena Ustave RS,

- ker je moje politično delovanje vedno bilo v duhu pomladnih vrednot, poslansko delo pa vedno v dejanjih za dobrobit 🇸🇮 državljanov in državljank, in bo tako tudi… — Dejan Kaloh (@DKaloh) February 16, 2024

Izjavo, v kateri so se zavezali, da bodo do konca mandata tako v DZ kot izven njega delovali kot člani SDS in člani njene poslanske skupine, je podpisalo 24 od 27 poslancev stranke. Zaveze niso podpisali poslanci Anže Logar, Eva Irgl in Dejan Kaloh, izhaja iz sporočila SDS. Podpis zaveze je poslancem predlagal izvršilni odbor SDS. Za podpis so imeli sedem dni časa, rok se je iztekel v torek.

Nekdanji poslanec SDS Zvonko Lah je sicer za Siol.net ocenil, da je v ozadju Kalohove zavrnitve podpisa izjave njegova zamera, ker je namesto njega vodenje mariborskega mestnega odbora SDS prevzel Franc Kangler.

Janša: Očitno bo nastala nova poslanska skupina

Prvak SDS Janez Janša je po tistem, ko trije poslanci niso podpisali izjave o zvestobi SDS do konca mandata, ocenil, da bo "očitno nastala samostojna poslanska skupina iz poslancev, ki ne sledijo več volji volivcev". Zatrdil je, da poslanska skupina SDS ne razpada. Prepričan pa je, da je cilj Platforme sodelovanja preprečiti relativno zmago SDS.

"Poslanska skupina ne razpada, če nekaj poslancev te izjave ne podpiše," je v pogovoru za N1 dejal predsednik SDS Janša. Po njegovih besedah je namreč za opozicijsko stranko pomembno le, da ima poslanska skupina dovolj poslancev, da lahko zahteva sklic sej in uporabi druge instrumente opozicije, kot je interpelacija. "Ali je ta številka 24, 25, 26, 27, je lahko strateškega pomena, če si v koaliciji in je vsak glas pomemben, ne pa, če si v opoziciji," meni.

Zatrdil je tudi, da ne gre za presenečenje, ampak korake, skladne s tem, kar je v preteklosti odločil izvršilni odbor SDS. To je, da politična slika postane dovolj jasna zgodaj, ne da se nova lista pojavi dva meseca pred volitvami, kot se je to zgodilo v primeru Gregorja Viranta. Ocenil pa je, da očitno nastaja nova poslanska skupina. Skladno s poslovnikom DZ lahko namreč poslansko skupino sestavljajo najmanj trije poslanci, poroča STA.

Če pa se poslanci, ki omenjene izjave niso podpisali, za ta korak ne bodo odločili in bodo ostali del poslanske skupine SDS, pa bodo v slednji odločali, "kako je z logistiko, ki pripada poslancem". Vsi trije poslanci so namreč člani več delovnih teles DZ. Poslanka Irgl je med drugim predsednica komisije za peticije, človekove pravice in enake možnosti, Kaloh podpredsednik odbora DZ za pravosodje, Logar pa podpredsednik odbora DZ za zunanjo politiko. Medtem ko poslanska skupina poslanca ne more izločiti iz svojih vrst, pa lahko poda predlog za razrešitev z mest v posameznih delovnih telesih DZ.

Janša: Logar je bil izvoljen v privilegiranem okraju

Janša je sicer v izjavi za medije o morebitnih sankcijah za omenjene tri poslance dejal še, da ne gre toliko za vprašanje sankcij, temveč za to, da stranka ve, na koga lahko računa na naslednjih volitvah. V luči tega je v podkastu Kluba slovenskih podjetnikov izpostavil tudi, da je Logarju stranka omogočila poslanski mandat. "Anže Logar ni bil izvoljen v svojem rojstnem okraju, ampak v privilegiranem okraju, kjer ima stranka bistveno višji rejting," je spomnil Janša.

Za N1 pa je izpostavil tudi, da za SDS odtegnitev podpisov omenjenih treh poslancev ni odločilni znak, da Logar ustanavlja svojo stranko. "Odločilni znak je bila ustanovitev platforme, ki nam je bila na nek način tudi pojasnjena kot prva stopnica do stranke oziroma liste," je poudaril.

Glede političnega delovanja Logarja izven matične SDS in v društvu Platforma sodelovanja, zaradi česar je tudi v stranki vladalo nekaj napetosti, pa je Janša dejal še, da tako Logar kot Irglova govorita, da sta desnosredinska politika. Slednje po njegovem mnenju pomeni, da želja platforme ni zajemati glasov volivcev na sredini, ampak na desni sredini, in s tem preprečiti relativno zmago SDS.

V nasprotnem primeru bi namreč člani poudarjali, da so sredinski politiki in realno povezovalni. "Če ustanoviš nekaj, kar naj bi povezovalo oba pola, v tej druščini pa ni poleg poslancev SDS nobenega poslanca iz drugih strank, potem zelo težko blefiraš, da gre za kaj drugega kot za projekt Virant številka dva," je kritičen Janša.

"Na desni strani je več naivnosti"

V izjavi za medije je zavrnil tudi špekulacije, da gre za usklajen manever med njim in Logarjem. "Na levi strani volilnega telesa to vedo. Tudi takrat, ko je šlo za Virantovo listo, niso nasedli. Na desni strani telesa pa je več naivnosti in zaradi tega je treba zadeve razčistiti," je dejal Janša.

Odzval se je tudi na zapis Logarja, da potrditev politične usmeritve, ki naj Sloveniji vrne optimizem in pravo smer, ne zahteva podpisovanja nobenih izjav. Po Janševem mnenju bi Logar to moral povedati "tudi drugemu človeku na platformi, gospodu Jerneju Pikalu". Slednji je namreč nedavno za Delo dejal, da sam ne bi sodeloval v vladi, ki bi jo vodil Janša.