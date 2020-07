Poslanci DeSUS za daljšo javno razpravo o medijski zakonodaji

Poslanska skupina koalicijske DeSUS je na ministrstvo za kulturo posredovala apel za podaljšanje roka za javno razpravo o vseh predlogih sprememb medijske zakonodaje, kamor spadajo novela zakona o STA, novela zakona o Radioteleviziji Slovenija in novela zakona o medijih, so prek Twitterja sporočili iz DeSUS.

Kot so pojasnili v stranki upokojencev, glede na vsebinsko obsežne in izjemno pomembne novosti, ki bi oziroma bodo vplivale na celoten medijski sektor, predlagajo, naj ministrstvo za kulturo javno razpravo o vseh predlogih zakonov podaljša na najdaljši možni rok, to je 60 dni od objave, ter s tem omogoči javnosti, da aktivno sodeluje v procesu priprave predpisov, pa tudi primerno proučitev in podajo predlogov, mnenj in pripomb.

Nad kratkim rokom javne razprave ogorčeni tudi v Društvu novinarjev Slovenije

Ministrstvo za kulturo je predloge v javno razpravo poslalo v četrtek. Rok, do katerega lahko zainteresirana javnost poda predloge in pripombe, je 15. julij. Nad tako kratkim rokom so ogorčeni tudi v Društvu novinarjev Slovenije, ob čemer so opozorili, da predlagane spremembe "korenito posegajo v upravljanje in financiranje" RTV Slovenija in STA.

Uredništvo STA ocenjuje, da predlogi kažejo na namero aktualne vlade po uveljavljanju političnih interesov na področju, kjer ti nimajo kaj iskati. Ocenjujejo tudi, da gre za velik korak nazaj v zagotavljanju avtonomije in neodvisnosti STA. K nesprejetju predlaganih sprememb zakona o STA poziva tudi Evropsko združenje tiskovnih agencij.

Reprezentativni sindikati, ki zastopajo zaposlene v javnem zavodu Radiotelevizije Slovenija, opozarjajo, bi predlogi krepko posegli v ustroj in financiranje RTVS in imeli širše posledice za vse slovenske medije, zato si prizadevajo za ustavitev njihove obravnave, piše STA.