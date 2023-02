Poslanci bodo o Poklukarju za notranjega ministra odločali konec februarja

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

DZ bo na rednem februarskem plenarnem zasedanju potrjeval kandidata za novega ministra za notranje zadeve Boštjana Poklukarja, se je dogovoril kolegij predsednice DZ. Na poslanskih klopeh bo še nekaj zakonodajnih predlogov, poslanci pa bodo odločali tudi o odreditvi parlamentarne preiskave sumov političnega vplivanja na policijo in druge organe.

Po odstopu notranje ministrice Tatjane Bobnar decembra lani je premier Robert Golob v začetku tedna v DZ poslal kandidaturo Boštjana Poklukarja za novega ministra za notranje zadeve. Poklukarja, ki je to funkcijo že opravljal med septembrom 2018 in marcem 2020 v času vlade premierja Marjana Šarca, prihodnji teden čaka še zaslišanje pred pristojnim parlamentarnim odborom.

Na poslanskih klopeh bo takrat tudi več zakonodajnih predlogov, med drugim predlog novele zakona o cestah, predlog novele zakona o javnem naročanju, predlog novele zakona o šolski prehrani, pa tudi predlog novele zakona o upravnem sporu.

Poslanci bodo na rednem plenarnem zasedanju odločali tudi o odreditvi parlamentarne preiskave, ki bi ugotavljala morebitno politično odgovornost nosilcev javnih funkcij zaradi suma nedopustnega političnega vplivanja na delo policije in drugih avtonomnih državnih organov. Parlamentarna preiskava, ki jo zahtevajo v poslanski skupini Gibanje Svoboda, bi zajela obdobje od nastopa tretje vlade prvaka SDS Janeza Janše do dneva odreditve preiskave.

Na dnevnem redu bo še novela odloka o ustanoviti in nalogah delovnih teles DZ, ki ga je danes potrdil kolegij predsednice DZ. Ta po reorganizaciji vlade, s katero so se spremenila delovna področja nekaterih ministrstev, nekatera ministrstva pa so bila na novo ustanovljena, prinaša spremenjena delovna področja nekaterim odborom DZ.