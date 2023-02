Policijska sindikata sta razkrila, kaj želita od Poklukarja

V obeh policijskih sindikatih od kandidata za ministra za notranje zadeve Boštjana Poklukarja pričakujejo vzpostavitev kariernega sistema v policiji in pravičnejšega vrednotenja zaposlenih v njej. V policijskem sindikatu se ga spominjajo kot konstruktivnega sogovornika, v sindikatu policistov pa so do Poklukarja bolj zadržani.

V Policijskem sindikatu Slovenije (PSS) se Boštjana Poklukarja spominjajo, ko je bil minister v času vlade Marjana Šarca. Takrat je "kljub nekaterim vsebinskim razhajanjem" vodil strpen, kulturen in konstruktiven socialni dialog, so zapisali v odzivu za STA. Od njega pričakujejo, da bo pristopil k reševanju cele vrste odprtih vprašanj.

Zadržani policijski sindikat

V Sindikatu policistov Slovenije (SPS) pa so glede predloga za imenovanje Poklukarja za notranjega ministra zadržani, a pričakujejo, da bodo z njim dobro sodelovali, je za STA dejal podpredsednik sindikata Sebastjan Korošec. V obdobju, ko je bil Poklukar minister, je namreč dejal, da delovanje SPS spominja na parapolicijo. Sindikat pa je takrat komentiral, da je socialni dialog z ministrstvom na najnižji točki v zgodovini.

Po vstopu Hrvaške v schengensko območje je pred Poklukarjem naloga organizacijske in kadrovske prilagoditve delovanja policije, so zapisali v PSS. Med odprtimi vprašanji so našteli normativne ureditve področja sindikalnega delovanja v policiji in na notranjem ministrstvu ter izvršitev vseh veljavnih, a neizvršenih dogovorov in sporazumov.

Enotne zahteve glede kariernega sistema in vrednotenja delovnih mest

Sindikata sta si enotna glede zahtev o implementaciji kariernega sistema in vrednotenja delovnih mest policistov. SPS od ministra pričakuje, da jih bo podpiral pri zahtevah glede ponovne vzpostavitve razmerij plačnih razredov med tako imenovanimi pooblaščenimi uradnimi osebami.

V PSS pa zaradi "sprenevedanja" ministrstva za javno upravo pričakujejo, da bo prav vrednotenje delovnih mest policistov eden trših orehov, kot so se izrazili. Ministrstvo za javno upravo obveznosti iz tega naslova vodi v smer konflikta in ne v smer rešitve, menijo. Tako pa se v organizaciji policije ustvarja negativna klima in utrjuje prepričanje o šikanoznem ter poniževalnem odnosu do slovenskih policistov in kriminalistov, so ocenili.

Pričakovanja o konstruktivnem dialogu

Zato v PSS pričakujejo, da se bodo vsa odprta vprašanja vodila v strpnem in konstruktivnem socialnem dialogu in v smer izboljšanja ekonomsko-socialnega statusa policistov. Samo tako je mogoče ustvariti pogoje za nadaljnje uspešno zagotavljanje visoke varnosti vseh prebivalcev, so sklenili.

Premier Robert Golob je v ponedeljek v DZ poslal kandidaturo Poklukarja za ministra za notranje zadeve. Poklukarja, ki je to funkcijo že opravljal v Šarčevi vladi, najprej čaka predstavitev pred parlamentarnim odborom. Ob zeleni luči DZ bo na čelu notranjega ministrstva nasledil Tatjano Bobnar, ki je s funkcije odstopila decembra lani.