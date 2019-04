Policijski sindikati in minister na mrtvi točki

Policijska sindikata namreč ocenjujeta, da vlada krši stavkovni sporazum, ki so ga podpisali decembra lani, in se izogiba uresničevanju sprejetih zavez. V stavkovnem sporazumu so namreč za projekt varovanja schengenske meje predvideli 15 milijonov evrov, a se je zapletlo pri različnem razumevanju, ali so v ta znesek vključeni tudi stroški delodajalca. Vladna stran namreč vztraja, da so in da gre torej pri dogovoru za bruto bruto znesek, sindikati pa menijo, da bi morali za te stroške zagotoviti dodatna sredstva.

Dodatno je vzdušje razgrelo dejstvo, da so bila februarja ob plači za januar policistom sredstva za povečan obseg dela izplačana po principu, ki ga zagovarja sindikalna stran, v marcu za februarsko plačo pa po principu, ki ga zagovarja vladna stran. Minister je odredil revizijo, Sindikat policistov Slovenije, ki je medtem že imenoval stavkovni odbor, pa je zmotilo, ker je po njihovem mnenju v svojih izjavah javno že napovedal njene rezultate.

Mlekuš: Sestanek ni prinsel nobenega napredka

Foto: STA Predsednik Sindikata policistov Slovenije Kristjan Mlekuš je po današnjem sestanku povedal, da pogovor ni prinesel nobenega napredka. Od vlade so sicer prejeli odgovor na več njihovih pobud, na katerega so čakali več kot mesec, a ga morajo najprej proučiti.

Ko ga bodo proučiti, se bodo po Mlekuševih besedah odločali, ali bodo stopnjevali stavkovne aktivnosti. Hkrati po njegovih besedah poteka reševanje spora po pravni poti, kjer so v sindikatu ministrstvu predlagali, da bi zaplet reševali z instrumentom za mirno rešitev spora, a odgovora o tem do zdaj niso dobili. Predstavniki ministrstva so sicer danes "nakazali, da so ta postopek pripravljeni sprejeti", je dejal.

"Vodstvo ministrstva in minister sta z naše strani popolnoma izgubila zaupanje"

Mlekuš ocenjuje, da je socialni dialog na dnu in da tako nizko ni bil še nikoli v zgodovini. "Vodstvo ministrstva in minister osebno sta z naše strani popolnoma izgubila zaupanje," je dejal.

Predsednik Policijskega sindikata Slovenije Radivoj Uroševič izjav po pogovorih ni dajal. Pripomnil je le, da je šlo za debatni krožek.

Kaj pomeni 15 milijonov evrov za varovanje meje?

Državna sekretarka na ministrstvu Melita Šinkovec je po pogovorih povedala, da se s sindikati še naprej razhajajo o tem, kaj pomeni znesek 15 milijonov evrov za projekt varovanja schengenske meje. Vlada namreč vztraja, da znesek predstavlja vse stroške, tudi stroške delodajalca. Poudarila pa je, da policistom, ki naj bi prejeli izplačanega preveč dodatka za povečan obseg dela, tega ne bo treba vračati.

Foto: Klemen Korenjak

Zavrnila je navedbe, da socialni dialog s policijskima sindikatoma ne poteka. Minister se namreč po njenih besedah že vse od prevzema funkcije redno srečuje s sindikatoma, prav tako vlada v celoti izvaja stavkovni sporazum. "Potekajo le še pogajanja glede kariernega sistema, v kratkem pa bo tudi znova objavljeno javno naročilo za analizo vrednotenja delovnih mest za uniformirane poklice," je dejala.

Podarila je, da je njihov cilj zagotoviti najboljše pogoje za delo policije. Slednje po njenem mnenju dokazuje to, da jim je uspelo zagotoviti "zgodovinsko visok proračun ministrstva" ter da so se plače v policiji od leta 2014 povečale za 33 odstotkov, medtem ko so se v celotnem javnem sektorju povečale za 14,5 odstotka. "Tudi ko se pogovarjamo s policisti na terenu, pravijo, da so zadovoljni," je dodala.

Obe strani naj bi pogovore nadaljevali.