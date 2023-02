Lindav: Novi minister mora zagotoviti ustrezna sredstva za delovanje in razvoj policije

"Od novega ministra pričakujem, da bo navedena zakonska določila dosledno spoštoval in da bo ustvarjal pogoje za nemoteno in učinkovito delovanje policije, neodvisno od volje ali skušnjav vsakokratne vladajoče politike," je dejal Boštjan Lindav, v. d. generalnega direktorja policije.

"Od novega ministra pričakujem, da bo navedena zakonska določila dosledno spoštoval in da bo ustvarjal pogoje za nemoteno in učinkovito delovanje policije, neodvisno od volje ali skušnjav vsakokratne vladajoče politike," je dejal Boštjan Lindav, v. d. generalnega direktorja policije. Foto: STA

V. d. generalnega direktorja policije Boštjan Lindav od novega notranjega ministra pričakuje, da bo med drugim zagotovil ustrezna sredstva za delovanje in razvoj policije. Pripravljen je sodelovati s katerimkoli ministrom, ki podpira avtonomnost policije in pokončnost policijskih vodij, sposobnih se upreti zlorabam policije, je zapisal za STA.

Predsednik vlade Robert Golob za ministra za notranje zadeve predlaga Boštjana Poklukarja. Njegovo kandidaturo je v DZ poslal v ponedeljek, pred parlamentarnim odborom pa se bo Poklukar, ki je bil notranji minister že v času vlade Marjana Šarca, predstavil v ponedeljek.

Lindav pričakuje pogoje za neodvisno delo

V odgovoru na vprašanje, kaj pričakuje od novega ministra, je Lindav opomnil, da je policija organ v sestavi ministrstva za notranje zadeve, ki ima v skladu z zakonom relativno veliko avtonomnost, pri čemer policijo in Generalno policijsko upravo vodi generalni direktor policije, razmerje policije do ministrstva in ministra pa je zelo jasno opredeljeno. "V tem smislu od novega ministra pričakujem, da bo navedena zakonska določila dosledno spoštoval in da bo ustvarjal pogoje za nemoteno in učinkovito delovanje policije, neodvisno od volje ali skušnjav vsakokratne vladajoče politike," je dodal.

Glede na trenutne družbene in gospodarske razmere je policija po njegovem mnenju tako operativno kot razvojno pred zahtevnim obdobjem. Od ministra s tega vidika tako pričakuje, da bo zagotovil ustrezna sredstva za delovanje in razvoj policije ter uresničitev zastavljenih projektov.

Poklukarja pozna le bežno

Kot je navedel, Poklukarja pozna zgolj iz obdobja, ko je vodil ministrstvo v letih 2018−2020, sam je takrat kot direktor vodil upravo kriminalistične policije. "V tistem obdobju neposrednih stikov z njim, razen redkih protokolarnih obveznosti, nisem imel, saj sem bil podrejen takratni generalni direktorici policije, se pa tistega obdobja zelo dobro spominjam," je zapisal.

S kandidatom za ministra se od njegovega odstopa s takratne funkcije ni osebno srečal, razen na dveh protokolarnih dogodkih, kjer sta se samo pozdravila. "Z njim nisem govoril o trenutni situaciji, saj odločitve o imenovanju ministrov in nadaljnjih postopkih, kot lahko spremljamo, sprejema vrsta drugih akterjev. In zelo podobno je očitno tudi z mojim imenovanjem na funkcijo generalnega direktorja policije," je dodal.

Minister mora podpirati avtonomnost policije

"Ne glede na moja že večkrat javno izpostavljena načela, ki jim sledim pri vodenju policije, sem pripravljen sodelovati s katerimkoli ministrom, ki podpira avtonomnost policije in pokončnost policijskih vodij, sposobnih se upreti zlorabam policije," je dodal.

Načelnost je po besedah Lindava lastnost, ki jo mora imeti vsak generalni direktor policije, da lahko z visoko osebno integriteto profesionalno in uspešno vodi policijo, skupaj z najožjimi vodstvenimi delavci, dolgoletnimi kariernimi in izkušenimi policisti. "Odgovornost generalnega direktorja policije do vseh zaposlenih v policiji in do policije, ki sicer v službi ljudi − ne politike − zagotavlja visoko stopnjo varnosti, je namreč izjemno velika," je poudaril.