Poskus umora na območju Poljčan

V nedeljo, 16. 1. 2022, v večernih urah so bili policisti obveščeni o poskusu umora na območju Poljčan. Na kraj so bili napoteni policisti Policijske postaje Slovenska Bistrica, ki so pri izvedbi prvih nujnih ukrepov ugotovili, da je 24-letnega domačina napadel neznan moški in ga večkrat zabodel.

O dejanju sta bili obveščeni dežurna državna tožilka z Okrožnega državnega tožilstva v Mariboru in dežurna preiskovalna sodnica z Okrožnega sodišča v Mariboru, ki je ogled kraja dejanja prepustila policiji.

Preiskavo kaznivega dejanja so prevzeli kriminalisti SKP PU Maribor ter ugotovili, da je oškodovanca ob 22.30 v temi pričakal neznani storilec in ga z ostrima predmetoma večkrat zabodel. Oškodovancu je uspelo pobegniti in se je po pomoč zatekel k staršem na območju Poljčan. Z reševalnim vozilom so ga odpeljali v bolnišnico, od koder so ga še isti dan odpustili.

Osumljen 24-letni moški z območja Rogatca

V preiskavi so kriminalisti ugotovili, da je osumljenec kaznivega dejanja 24-letni moški z območja občine Rogatec. Moškemu so naslednji dan po dogodku, 17. januarja, kriminalisti PU Celje odvzeli prostost in ga predali v nadaljnjo obravnavo mariborskim kriminalistom, so zapisali na Policijski upravi Maribor.

K dejanju ga je napeljala žena

Z nadaljnjim zbiranjem obvestil je bilo ugotovljeno, da se oškodovanec in osumljenec nista poznala in da je osumljenec dejanje storil iz maščevanja. K temu ga je namreč naklepno napeljala njegova 20-letna žena, ki je bila pred njunim zakonom v partnerski zvezi z oškodovancem.

Osumljenec je bil 19. 1. 2022 zaradi utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja umora priveden k dežurni preiskovalni sodnici, ki je zoper njega odredila pripor. Dan pred tem, 18. januarja, so kriminalisti PU Maribor ob sodelovanju s policisti PP Šmarje pri Jelšah prostost odvzeli 20-letni ženi, ki je bila zaradi napeljevanja h kaznivemu dejanju umora s kazensko ovadbo 20. 1. 2022 privedena k dežurnemu preiskovalni sodnici, ki je zoper njo odredila hišni pripor.

Za kaznivo dejanje umora je predpisana kazen zapora najmanj petnajstih let. Za poskus opisanega kaznivega dejanja se storilca kaznuje v mejah kazni, predpisane za kaznivo dejanje, lahko pa tudi mileje. Tistega, ki drugega naklepoma napelje, da stori kaznivo dejanje, se kaznuje, kakor da bi ga storil sam, so še zapisali.