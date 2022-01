Balonarska nesreča v Ljubljani, štiri poškodovane osebe že v bolnišnici

Nekaj po 10. uri se je na območju Ljubljanskega barja zgodila balonarska nesreča. Po zadnjih podatkih so se poškodovale štiri osebe, ki so jih že odpeljali na zdravljenje v ljubljanski Klinični center. Nesreča se je zgodila pri pristajanju, vzrok zanjo še preiskujejo.

Ljubljanske policiste so nekaj po 10. uri obvestili o balonarski nesreči na Ljubljanskem barju med Škofljico in Igom. Nesreča se je zgodila pri pristajanju balona, ki je v družbi še enega balona zjutraj priletel iz avstrijske smeri, v njem pa je bilo šest oseb, pet državljanov Belgije in državljan Slovenije, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana.

Po zadnjih podatkih so se poškodovale štiri osebe, trije Belgijci in Slovenec. Vsi so že v bolnišnici, kjer ostajajo na zdravljenju. "Po do zdaj znanih podatkih njihovo življenje ni ogroženo," so še navedli pri policiji.

Drugi balon, v katerem so bile tri osebe, je varno pristal na barju.

Kraj je zavarovan, možnost požara ali eksplozije je izključena. Trenutno še ni znano, zakaj se je zgodila nesreča z balonom. Policisti še opravljajo ogled kraja in nadaljujejo z zbiranjem obvestil o vseh okoliščinah dogodka.

Ne zadržujte se v bližini dogodka

"Vse naprošamo, da s svojo prisotnostjo ne motijo dela reševalnih ekip in omogočijo nemoteno reševanje ter upoštevajo navodila policistov," so še s policije zaprosili javnost in vse, ki bi se nahajali v bližini dogodka.

Informacije o nesreči in poteku reševalne akcije bomo sproti dopolnjevali.