Neugoden pristanek: v balonarski nesreči poškodovanih 11 ljudi, dva huje #video

Toplozračni balon s košaro, v kateri je bilo 11 ljudi, je na tla trčil v priljubljenem turističnem kraju v Arrowtownu na Južnem otoku Nove Zelandije okoli 10. ure po lokalnem času, so sporočile tamkajšnje oblasti.

Ena oseba je poškodovana huje, ena zmerno, obe so s helikopterjem že odpeljali v bolnišnico Dunedin. Devet ljudi ima lažje poškodbe, so še sporočili s policije. Reševalci so še vedno na terenu, o tem, zakaj se je nesreča zgodila, pa podrobnosti še ni. Prve informacije so bile, da se je balon zaletel v neko hišo, a je policija potrdila, da je pristal na bližnji kmetiji, kar je pilot tudi načrtoval.