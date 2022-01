Medvedka napadla lovca. Zlom roke, poškodovana rebra in rane na hrbtu.

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Med hriboma Baba in Mali Javornik je danes dopoldan medvedka napadla moškega. Lovci so imeli pogon, pri tem pa je medved napadel 63-letnega lovca, so sporočili s policije.

Koprske policiste so ob 11.38 obvestili, da je medvedka med pogonom lovcev na območju med hriboma Baba in Mali Javornik napadla 63 let starega lovca.

Odpeljali so ga v Zdravstveni dom Postojna, kjer so ugotovili, da ima zlom roke, poškodovana rebra in več ran na hrbtu.

Napadla ga je medvedka z dvema mladičema, so še sporočili policisti. "Ker je na tem območju veliko pohodnikov, opozarjamo na previdnost," še obveščajo javnost.

Še enega medveda so na območju Kriške gore včeraj opazili skrbniki Koče na Kriški gori. Tudi oni so pozvali k previdnosti, pse pa naj med sprehodom privežemo na povodce.