Pozor! Na območju Kriške Gore opazili medveda.

Upravljavci Koče na Kriški gori, ki so jo ljubitelji gora leta 2020 izbrali za naj planinsko postojanko, opozarjajo, da so včeraj na območju Kriške gore opazili medveda. Pohodnike so pozvali k dodatni previdnosti in predlagali, naj pasje prijatelje preventivno privežejo na vrvico. Medveda so včeraj opazili na začetku ti. "strme" poti.