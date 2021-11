Medvedji mladič taval po Gorici in Rožni Dolini

Gre za medvedjega mladiča, ki tehta približno 30 kilogramov, torej je star okoli enega leta in bi moral še biti z mamo, saj medvedke skrbijo za svoje mladiče do dveh let. (Fotografija je simbolična.)

V noči na torek so imeli gasilci v Gorici v Italiji precej dela z mladim medvedom, ki je zataval v mesto. Pri tem so ga presenetili mimoidoči, zato je v strahu splezal na drevo. Gasilci so ga po več urah ujeli in ga predali gozdarski policiji, danes poroča Primorski dnevnik. Medvedka so v minulih dneh videvali tudi na območju Nove Gorice.

"Z dvema prijateljema sem videl medveda, ki je prečkal cesto. Ustavili smo se, ko smo ga zagledali. Ko pa nas je tudi sam videl, se je ustrašil in splezal na drevo. Poklical sem na pomoč, nato pa so ga ujeli okoli 1.30 ponoči," je za Primorski dnevnik povedal Thomas Acconcia. Gasilci so ga po več urah uspeli ujeti v mrežo in ga predali gozdarski policiji.

Na območju Trnovskega gozda opazili medvedko z mladičema

Na območju Trnovskega gozda po podatkih Domna Šebenika iz Zavoda za gozdove Slovenije, ki skrbi za revir Trnovo, v minulih dneh opažajo medvedko z dvema mladičema v tej starosti, večkrat so jo videli na predelu nad Vitovljami in Šempasom. Zato predvidevajo, da se je eden od mladičev izgubil ali pa se je kaj zgodilo z medvedko in je poginila. Če se je izgubil in se nato začel klatiti v bližini naselij, ga medvedka tam ne bo iskala.

Mladiča so pred slabim tednom najprej opazili v okolici Vitovelj, Ozeljana in Šmihela, nato je zataval na območje med Staro Goro in Markom ter v bližino mejnega prehoda z Italijo v Rožni Dolini, kjer je verjetno prestopil državno mejo in se znašel v Gorici. V bližini mestnega središča se je zatekel na eno od dreves, kjer so ga nazadnje ujeli goriški gasilci.

Želijo ga čimprej izpustiti

Samčka nameravajo v najkrajšem času izpustiti v naravo, da bi ga mama lahko našla. Trenutno je v zatočišču za prostoživeče živali v Gorici in je v dobri kondiciji. Izpustili ga bodo v Italiji, blizu meje s Slovenijo.