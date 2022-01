Češki voznik s kombijem trčil v atovleko

Včeraj zvečer je bila policija obveščena o prometni nesreči na hitri cesti izven naselja Dolga Poljana oziroma na odseku hitre ceste med Ajdovščino in Vipavo, v kateri sta bili udeleženi dve tovorni vozili. Ena oseba je bila huje telesno poškodovana, so sporočili novogoriški policisti.

Policisti policijske postaje prometne policije Nova Gorica so na kraju nesreče ugotovili, da je 28-letni voznik kombija, državljan Češke, vozil po omenjeni hitri cesti iz Ajdovščine proti Vipavi. Ko je pripeljal izven naselja Dolga Poljana, je dohitel 34-letnega voznika avtovleke.

Češki voznik je vozil prehitro in ni mogel pravočasno zmanjšati hitrosti. S prednjim delom kombija je trčil v zadnji del drugega vozila. Po trčenju je češki voznik s svojim vozilom potiskal drugo tovorno vozilo več deset metrov, nato pa sta se vozili zaustavili na desnem prometnem pasu v smeri vožnje.

Utrpel je hujše poškodbe

Osemindvajsetletnik je bil v prometni nezgodi huje telesno poškodovan, drugi udeleženi voznik v prometni nesreči ni utrpel telesnih poškodb. Na obeh vozilih je nastala materialna škoda.

Poleg policistov so na kraju posredovali tudi gasilci GRC Ajdovščina in reševalci zdravstevenega doma Ajdovščina, ki so predvidoma huje poškodovanemu češkemu vozniku nudili prvo pomoč in ga nato odpeljali na nadaljnje zdravljenje v splošno bolnišnico v Šempeter pri Gorici.

Novogoriški policisti bodo 28-letnemu Čehu zaradi odgovornosti za storitev prekrška izrekli globo, prav tako pa bodo o vseh ugotovljenih dejstvih prometne nesreče s pisnim poročilom obvestili Okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici.