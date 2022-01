Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Včeraj zvečer se je na Šmartinski cesti pri križišču s severno obvoznico zgodila prometna nesreča, v kateri je voznik avtobusa zbil kolesarja. Kot so sporočili policisti, je njegovo življenje ogroženo.

Policisti so ugotovili, da je voznik avtobusa pripeljal iz smeri Šmartnega proti središču mesta, kjer je dohitel temno oblečenega kolesarja, ki je vozil ob desni strani ceste. Voznik avtobusa je trčil v kolesarja, odbilo ga je na desno stran vozišča, kjer je hudo poškodovan obležal.

Na kraj nesreče so prišli reševalci in ga odpeljali v UKC Ljubljana, od koder so sporočili, da je njegovo življenje ogroženo.

Policisti še naprej ugotavljajo vse okoliščine prometne nesreče in bodo o sumu storitve kaznivega dejanja povzročitve prometne nesreče iz malomarnosti obveščali pristojno državno tožilstvo.