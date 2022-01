Nesreča pri delu: 17-letnik hudo poškodovan

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Policisti so v Pongracu obravnavali nesrečo pri delu. 17-letnemu fantu, ki je pomagal pri menjavi strešnikov na gospodarskem poslopju se je zlomila deska na katero je stopil. Fant je padel okoli šest metrov globoko in se pri tem huje poškodoval, so sporočili s Policijske uprave Celje.