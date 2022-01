Huda nesreča: po trku v drevo umrl na kraju nesreče

Včeraj zvečer je v bližini naselja Dobrova v občini Krško voznik osebnega vozila s cestišča zapeljal po brežini. Vozilo se je obrnilo na bok in zaletelo v drevo. V prometni nesreči je ena oseba umrla, druga se je poškodovala, so sporočili policisti Policijske postaje Krško.

Gasilci Prostovoljne gasilske enote Krško so zavarovali in razsvetljevali kraj dogodka, s tehničnim posegom iz avtomobila izvlekli dve ukleščeni osebi, odklopili akumulator ter pomagali policiji in reševalcem Nujne medicinske pomoči Krško pri prenosu pokojne in poškodovane osebe. Reševalci NMP Krško so poškodovano osebo oskrbeli na kraju, policija dogodek še preiskuje.