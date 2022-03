Poskus uboja na Dolenjskem; zažgali še hišo in avtomobil

Novomeški policisti so sporočili nove informacije o dogodkih v Stranski vasi, ki so se zgodili pretekli četrtek. Kriminalisti Sektorja kriminalistične policije so s kazensko ovadbo zaradi poskusa uboja k preiskovalnemu sodniku privedli 46-letnega osumljenca iz Stranske vasi. Preiskovalni sodnik je po zaslišanju zanj odredil pripor. Kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja sodelovanja v pretepu so podali tudi zoper 42-letnega osumljenca, prav tako iz Stranske vasi. Nadaljujejo tudi preiskavo kaznivega dejanja požiga, osumljenec je mladoletni storilec.

Pretekli četrtek so ob 16.57 policisti na številko 113 prejeli obvestilo iz naselja Stranska vas, kjer naj bi se zgodila pretep in streljanje, ena oseba pa naj bi bila poškodovana.

Na kraj so takoj napotili policiste, ti so zavarovali območje in vzpostavili javni red in mir. Reševalci so poškodovanega moškega oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. V naselju sta zagorela tudi stanovanjska hiša in osebni avtomobil. Gasilci so zavarovali širše območje in požar omejili.

Policisti in kriminalisti so na kraju dogodka izvedli vse potrebno za zavarovanje sledi in ugotavljanje vseh okoliščin kaznivega dejanja. V okviru kriminalistične preiskave so ugotovili, da je oškodovanec prišel na dvorišče objekta, kjer sta bila osumljenca.

Spor zaradi otrok, ki naj bi v hišo metali kamenje

Trojica se je sprla, ker naj bi dan pred tem otroci 42-letnega osumljenca v hišo oškodovanca metali kamenje. Spor med trojico je prešel v prerivanje na bližnjem travniku, kjer je 42-letni osumljenec oškodovanca s silo telesa vrgel na tla, 46-letni osumljenec pa ga je ustrelil v nadlaket roke. Po dejanju sta osumljenca s kraja kaznivega dejanja pobegnila z osebnim avtomobilom. Policisti so takoj začeli aktivnosti za izsleditev in ju že nekaj pred 19. uro prijeli na območju Črnomlja. Obema so odvzeli prostost in ju pridržali, so sporočili s Policijske uprave Novo mesto.

Tulec našel policijski pes

Pri ogledu kraja kaznivega dejanja so poleg novomeških kriminalistov sodelovali tudi vodniki s službenimi psi za odkrivanje streliva, strokovnjaki Nacionalnega forenzičnega laboratorija in bombni tehniki Specialne enote policije. Z uporabo službenega psa za odkrivanje streliva so našli in zavarovali tulec izstreljenega naboja.

Opravili so ogled požarišča in potrdili, da je bil požgan stanovanjski objekt. Bombni tehniki specialne enote policije so ugotovili, da v objektu ni bilo eksplozivnih sredstev in naprav. Strokovnjak Nacionalnega forenzičnega laboratorija pa je med ogledom potrdil, da je gorenje oziroma visoka temperatura sprožila pokanje gradbenega materiala, kot so betonska in salonitne plošče.

Kriminalisti bodo po končani kriminalistični preiskavi zoper mladoletnega požigalca na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo.