Črn začetek leta: v Celju že četrti poskus uboja

Policisti policijske Postaje Celje so bili včeraj zvečer obveščeni o kršitvi javnega reda in miru. V Celju na Ljubljanski cesti se je pretepalo več oseb, med pretepom pa je, kot so ugotovili policisti, 31-letni državljan Kosova z začasnim bivališčem v RS napadel in z ostrim nožem poškodoval 28-letnega moškega, tudi državljana Kosova, poročajo celjski policisti.