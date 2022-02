Poskus uboja v Sloveniji. Napadel z nožem in zbežal.

Na Spodnjih Škofijah na območju Policijske uprave Koper se je ponoči zgodil poskus uboja. Po prepiru pred gostinskim lokalom je 59-letnik iz okolice Škofij zabodel 46-letnika iz Kopra. Poškodovanega so občani odpeljali v bolnico, policisti pa so 59-letniku odvzeli prostost.

Kot so sporočili iz Policijske uprave Koper, se je poskus uboja zgodil kmalu po polnoči. 59-letnik je 46-letnika z nožem zabodel v predel trebuha in zbežal. Poškodovanega 46-letnika so občani odpeljali v bolnico, kjer je ostal na zdravljenju. Teža poškodb še ni znana.

Policisti so 59-letnika nato izsledili okoli enih ponoči. Odvzeli so mu prostost, ta se prijetju ni upiral. Policisti in kriminalisti dejanje obravnavajo kot kaznivo dejanje uboj v zvezi s poskusom, so še navedli.