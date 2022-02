Hrvaška v šoku: pevec Supertalenta do smrti pretepel 67-letno žensko

Policisti Policijske postaje Reka so v sodelovanju s Službo za generalni kriminal PU primorsko-goranske zaključili kazensko preiskavo zoper 36-letnega hrvaškega državljana, ki je včeraj dopoldne napadel 67-letno hrvaško državljanko in jo pretepel do smrti. Osumljenec je ulični glasbenik Roman Brnada, ki je pred časom nastopal na hrvaških Supertalentih.

S kriminalistično preiskavo je bilo ugotovljeno, da se je 36-letnik včeraj v enem od gostinskih lokalov na Pavlinskem trgu v Reki najprej verbalno spopadel s 67-letno hrvaško državljanko, nato pa jo je fizično napadel in jo večkrat udaril po glavi in ​​telesu. Po storjenem dejanju je pobegnil, piše 24sata.

Medicinsko osebje je smrt potrdilo na kraju dogodka.

Policisti so ga prijeli popoldne, gol se je sprehajal po ulici

Istega dne popoldne so policisti prejeli prijavo občanov, da so na območju Belvedera opazili moškega brez oblačil, vendar policisti ob prihodu na kraj opisane osebe niso našli. V nadaljevanju intenzivnega iskanja je bilo ugotovljeno, da obstaja povezava med obema dogodkoma. 36-letnega osumljenca so prijeli okoli 18. ure in ga privedli pred kazensko preiskavo.

Na Inštitutu za sodno medicino in kriminologijo KBC Reka so danes opravili obdukcijo trupla preminule 67-letne hrvaške državljanke, da bi ugotovili natančen vzrok smrti.

36-letnega osumljenca bodo danes s kazensko ovadbo privedli priporskemu nadzorniku.

Gre za znan obraz

Osumljenca je javnost prepoznala kot nastopajočega v šovu Supertalent, kjer se je sprl z žirijo. Da je to res on, je potrdila tudi njegova žena, glasbenica Iulia Josephine Bianca Kolompar. Roman Brnada je imel tudi nogometno kariero, bil je golman za NK Tomislav iz Livane pri Osijeku. Zadnje čase je služil kot ulični pevec.