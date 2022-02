Osumljeni poskusa uboja na Spodnjih Škofijah izpuščen na prostost

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Preiskavo kaznivega dejanja poskusa uboja so prevzeli koprski kriminalisti. Foto: STA

Policisti so osumljenega sobotnega poskusa uboja na Spodnjih Škofijah po 48-urnem pridržanju in opravljenih vseh preiskovalnih dejanjih izpustili na prostost, so danes sporočili s Policijske uprave Koper.