V eksploziji in požaru sedem mrtvih #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V požaru, ki ga je v manjšem mestu na jugu Francije ponoči povzročila eksplozija neznanega vzroka, je umrlo sedem ljudi, med njimi dva otroka, so po poročanju francoske tiskovne agencije AFP sporočile pristojne oblasti.

Eksplozija je ob približno pol dveh zjutraj odjeknila v obmorskem mestu Saint-Laurent-de-la-Salanque, približno 15 kilometrov od mesta Perpignan. Povzročila je požar, ki je zajel stavbe na obeh straneh ulice.

Prebivalci pripovedujejo, da so slišali glasno eksplozijo in nato zagledali ogromne plamene. Izbruhnila je velika panika, njihove izjave povzema AFP. Po navedbah ene od prebivalk so v restavraciji s hitro hrano v pritličju ene od stavb v nedeljo izvajali gradbena dela.

Gasilci nadaljujejo iskanje morebitnih žrtev

Gasilci še danes nadaljujejo iskanje morebitnih žrtev v dveh manjših stanovanjskih blokih, oba sta zaradi škode, ki sta jo utrpela v eksploziji, nestabilna.

Moškega v tridesetih letih, ta se je pred požarom poskušal rešiti s skokom skozi okno, so v bolnišnico prepeljali v kritičnem stanju.

Tožilstvo je že sprožilo preiskavo vzroka eksplozije, še piše AFP.