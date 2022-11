Ponavljajoče ravnanje stranke SDS vzrok za odločitve volivcev? #video

Super volilno leto se je za SDS izkazalo za super porazno leto. Praktično vse, česar so se lotili, jim je spodletelo. Zato se marsikdo že sprašuje, ali je morda čas, da Janez Janša prepusti vajeti stranke, in to za njeno dobro. Po pozivih prvaka Gibanja Svoboda, Roberta Goloba, da bi se moral Janša upokojiti, si podobna vprašanja zdaj postavljajo tudi že na desnici. A kdo bi lahko stopil v njegove čevlje in ali jih je sploh pripravljen sezuti?

Ne na volitvah ne referendumih SDS v trenutni konstelaciji znotraj stranke, ne more več pričakovati zmage, kakršno je letos doseglo Gibanje Svoboda, opozarjajo analitiki. Odločitve volivcev so posledica ponavljajočega ravnanja stranke SDS.

"Protijanša efekt je v družbi zelo močen"

"Protijanša efekt je v družbi zelo močen in da v bistvu tako na volitvah kot referendumih, ne odločajo vsebinska vprašanja, ne odločajo programi, ne odloča za kaj se nekdo zavzema, ne odloča vprašanje za ampak se odloča o vprašanju proti. Torej če je nekdo proti politiki Janeza Janše kot je bila predstavljena v medijih, potem bo glasoval za to ne glede na vsebino zakona, o katerem se odloča ali drugega referendumskega vprašanja, kot smo videli tokrat," je poraz stranke SDS komentiral politični analitik Rok Čakš.

Celotna koalicija si je namreč zadala en sam cilj. Stopnjevati pritisk vse dokler se prvak SDS ne umakne. O tem je brez dlake na jeziku spregovoril tudi Robert Golob.

"S tem zaključujemo to supervolilno leto, ko SDS-u in Janezu Janši jasno povemo, dosti te imamo. Pejdi v penzijo, ker tja je kamor spadaš," je pred dobrima dvema tednoma povedal premier in predsednik Gibanje Svoboda Robert Golob.

Analitiki ocenjujejo, da Golob leti na protijanša efektu

To je še najbolj neiskrena trditev v dosedanji Golobovi politični karieri, ocenjujejo analitiki, saj je ravno Janša dejavnik, na katerem leti.

"On si točno tega ne želi, ker dokler se to ne zgodi, lahko on vlada na protijanša efektu in ima s tem praktično absolutno oblast v državi," trdi Čakš.

Vztrajanje prvaka SDS ni pripeljalo le do krize vseh desnosredinskih strank temveč vpliva na celoten slovenski politični parket. Vprašanje, ki je odločilno, je ali se bo zadovoljil gledati premierski stolček le od daleč.

"Če želi, da bi desna sredina v nekih rednejših intervalih bila bolj konkurenčna, torej da bi presegala neke okvire, nek stekleni strop, v katerega je sedaj zaprta, pa je nujen razmislek o drugačni strategiji in to je mogoče pokazal Anže Logar," je dodal Čakš.

Janša ponavlja besede o zmagi

Kljub nizki podpori volivcev sami stranki SDS Janez Janša vztrajno ponavlja besede o zmagi. Tudi po tem ko je celotna desnica neslavno propadla na državnozborskih volitvah. Splošno vzdušje mu ni več naklonjeno, je še pred referendumskimi rezultati menil Uroš Esih. Čas je za spremembe.

"Janša se je postaral, nekako hočeš nočeš, kljub temu, da si morda tega ne želi, mora razmišljati tudi o svojem potencialnem nasledniku, ki še ga ni na vidiku, čeprav ga imamo v Logarju. Javnost ga vidi kot neposrednega naslednika ampak gospod Janša gotovo tega ne vidi," je komentiral politični komentator Uroš Esih.

Poznavalci težko vidijo Logarjevo prihodnost v stranki SDS

Zato poznavalci težko vidijo Logarjevo prihodnost v stranki. Tudi če bi se mu kot predsednik sveta SDS uprl in ga skušal zrušiti s prestola, bi verjetno neslavno propadel. Nova desnosredinska stranka, če bi jo ustanovil, pa bi lahko, ob delu podpornikov iz vrst SDS-a, pritegnila tudi okoli 100 tisoč volivcev, ki zaradi razočaranja nad desnico zdaj volijo po trenutnem navdihu.

"Sredinskemu delu manjka ena liberalna stranka, tipa kakršna je bila Liberalna lista svoj čas Gregorja Viranta, ki bi lahko zajela te nomadske volivce, ki niso tako strašno levo prepričani, so bolj, recimo, liberalni, nekoliko levo liberalni, in prehajajo preko bivšega LDS-a, preko 5-6 različnih strank že zadnje več kot desetletje. Tukaj je priložnost in te priložnosti SDS kot taka, kot je danes, zagotovo ne more zajeti," še meni Čakš.

Do razkritja kart, s katerimi igra Logar, je še daleč. Prezgodnja samostojna politična pot bi se namreč do naslednjih volitev že lahko izpela.