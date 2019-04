Policijska akcija v Mariboru: Zasegli kokain in 160 tisoč evrov gotovine

Preiskovalni sodnik je zoper pet osumljencev, osumljenih preprodaje drog v okviru mednarodne hudodelske združbe, odredil pripor, enega pa so izpustili na prostost, so za pojasnili na Policijski upravi Maribor.

Kriminalisti PU Maribor namreč preiskujejo kazniva dejanja, ki so bila storjena v okviru mednarodne hudodelske združbe, katere osumljenci so se ukvarjali s prevozi drog po vsej Evropi. Osumljenih je 11 ljudi, od tega sta dva že nekaj časa v zaporu, tri so izpustili iz pridržanja, preostalih šest pa so v petek privedli k preiskovalnemu sodniku. Ta je za pet osumljencev odredil pripor.

V akciji sodelovalo 180 kriminalistov in policistov

V predkazenskem postopku, ki ga usmerja specializirano državno tožilstvo, so kriminalisti PU Maribor v sodelovanju s kriminalisti uprave kriminalistične policije in kriminalisti drugih policijskih uprav minuli teden izvedli zaključno akcijo, pri kateri je sodelovalo 180 kriminalistov in policistov.

Skupno slovenski policisti obravnavajo devet osumljencev, starih med 26 in in 62 let, ter dve osumljenki, stari 28 in 47 let. Vsi, razen enega, ki ima dvojno državljanstvo, so slovenski državljani, doslej pa so policisti ugotovili, da so med njimi stari znanci policije, t.i. "specialni povratniki".

Policisti so skupno opravili 11 sklopov hišnih preiskav in preiskav več vozil na območjih PU Maribor, Celje in Ljubljana. Pri tem so zasegli nekaj manj kot 300 gramov kokaina in nekaj več kot 160.000 evrov gotovine, za katero policisti ocenjujejo, da izvira iz preprodaje drog. Že tekom preiskave, ki je trajala eno leto, pa so kriminalisti v Sloveniji zasegli skupno 3,5 kilograma kokaina in tri pištole z naboji.