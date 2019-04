Kranjska gasilca ujela tatu, mlada mamica hvaležna za pomoč #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Dva dni po šokantni izkušnji, ko jo je predrzni tat med družinskim sprehodom v Kranju podrl na tla in jo okradel, se je mlada mamica Eva Paukovič prišla osebno zahvalit pogumnima prostovoljnima gasilcema iz gasilskega društva Kranj Primskovo. Matic in Robert sta dobesedno spustil orodje iz rok in se pognala za roparjem, na katerega je žrtev opozorila z glasnim kričanjem.