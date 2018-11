Policija zaostruje stavko: Dovolj imamo arogance in praznih besed

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Policijska sindikata bosta v ponedeljek zaostrila stavko. Podrobnosti o ukrepih še ne želita razkriti, saj se glede na izkušnje nasprotna stran na ukrepe pripravi, so pojasnili. Zatrdili so, da se kljub stavki varnost državljanov ne bo zmanjšala, da pa z zaostrovanjem ukrepov polno odgovornost za varnost prebivalcev prevzema vlada.

Kot so v izjavi za javnost zapisali po četrtkovi odločitvi policijskega stavkovnega odbora, sestavljenega iz predstavnikov obeh policijskih sindikatov, so pogajanja z vladno pogajalsko skupino zastala. Vladi sporočajo, da se "slepih mišk" ne bodo več igrali ter da imajo dovolj arogance in praznih besed.

Šarec ponudil še manj kot Cerar

Predsednik Policijskega sindikata Slovenije Radivoj Uroševič je na novinarski konferenci poudaril, da je bila ponudba vladne pogajalske skupine slabša od tiste, ki jim jo je v začetku marca ponudila prejšnja vlada. "Zaradi tega imamo občutek, da se na neki način poskušajo iz nas norčevati," je dejal. Pojasnil je, da za nadaljnja srečanja z vladno stranjo še niso dogovorjeni, in zatrdil, da se bodo na vsako vabilo vlade odzvali.

Predsednik Sindikata policistov Slovenije Kristjan Mlekuš je poudaril, da stavka, ki so jo začeli februarja, po marčevski prekinitvi pa jo od oktobra nadaljujejo, poteka "izključno zaradi tega, da se poklic policista ustrezno ovrednoti glede na naloge in pooblastila ter predvsem glede na odgovornosti in nevarnosti, s katerimi se vsakodnevno soočajo".

Javnost bodo obvestili pravočasno

"Od tega policijski stavkovni odbor ne bo odstopal in ponudba, ki smo jo dobili od vlade na naše stavkovne zahteve, ni le žaljiva do slehernega policista in policistke, ampak vlada s tem tudi prevzema odgovornost za varnost državljank in državljanov," je dejal.

Kot sta napovedala Uroševič in Mlekuš, bodo javnost pravočasno obvestili, kje, kdaj in na kakšen način bodo v ponedeljek izvajali ukrepe zaostritve stavke. "Iz preteklih stavk imamo izkušnje, da se nasprotna stran običajno na naše napovedi tudi ustrezno pripravi z dodatnimi organizacijskimi, kadrovskimi in drugimi ukrepi, tako da v tem trenutku ne želimo razkriti vseh podrobnosti," je dejal Mlekuš.

Policijska sindikata sicer med drugim zahtevata ponovno vzpostavitev razmerij med plačami primerljivih poklicev. S stavkovnim sporazumom leta 2016 sta namreč sindikata z vlado dosegla sporazum o višjih plačah, a so bila leto pozneje v okviru odprave plačnih anomalij določena boljša vrednotenja delovnih mest tudi pri drugih pooblaščenih uradnih osebah.



Obenem pa zahtevata tudi posebno nagrado za vsako leto opravljenega dela, nadomestilo za dolžnost ukrepanja ob vsakem času, ovrednotenje prepovedi članstva v političnih strankah in odpravo anomalij pri poklicnem in starostnem upokojevanju.