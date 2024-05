Policija odkrila avtorja zapisa o domnevni grožnji na slovenskih šolah

"Ljubljanski in murskosoboški kriminalisti so v tem tednu na območju Policijske uprave Murska Sobota opravili posamezna preiskovalna dejanja zaradi suma storitve kaznivega dejanja v povezavi z zapisom na enem izmed spletnih portalov, ki je bil objavljen v začetku aprila letos," je danes sporočil Tomaž Tomaževič iz Policijske uprave Ljubljana.

Zaradi interesa preiskave policija v tem trenutku več informacij ne more posredovati, za zapis pa naj bi bil po poročanju Vestnika odgovoren moški iz Prekmurja.

"10. aprila bo pa pri nas"

Spomnimo, v začetku aprila je na večini slovenskih šol nastal preplah zaradi komentarja oziroma grožnje na spletu, da se bo podoben strelski pohod, kot se je 2. aprila zgodil na Finskem, 10. aprila odvil tudi na eni od slovenskih šol.

Kot so kasneje sami razkrili na spletnem portalu 24ur, so 2. aprila na portalu zaznali neprimeren komentar. Članek o streljanju v šoli na Finskem je uporabnik z imenom "Slava_Rusiji" namreč komentiral z besedami: "10. aprila bo pa pri nas."

Policisti so bili zaradi zapisanega v tistih dneh pogosteje prisotni v okolici šol in so izvajali aktivnosti za zagotavljanje varnosti. Prejeli so tudi nekaj prijav o domnevnih grožnjah, vendar v nobenem od obravnavanih primerov niso potrdili namere, ki je izhajala iz omenjenega komentarja. Prav tako so začeli zbirati obvestila in dokaze, ki bi potrdili morebiten obstoj kaznivega dejanja zaradi spletnega zapisa, in so poskušali izslediti avtorja domnevne grožnje, še poroča Vestnik.