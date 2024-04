Poklukar in Felda o izboljšanju komunikacije med policijo in šolami

Minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar se bo danes srečal z ministrom za vzgojo in izobraževanje Darjem Feldo. Tema sestanka bo izboljšanje komunikacijskih protokolov med policijo in šolami, so napovedali na ministrstvu za notranje zadeve.

Tema je postala aktualna pretekli teden po obvestilu policije, da so zaradi spletne objave z grožnjo napada šole pozvali k previdnostnim ukrepom. Šole so uvedle različne ukrepe, policija pa je povečala prisotnost okoli šol.

Na račun komunikacije je letelo precej kritik, nekateri menijo, da bi morala policija najprej obvestiti ministrstvo za izobraževanje, ki so ga v tem primeru obvestili šele ravnatelji. Drugi so bili kritični, da si z obvestilom, kot so ga šole dobile, te ne morejo kaj dosti pomagati, zato so se odzvale po svoji presoji in različno. Ostri ukrepi in javna objava, ki pozivajo k previdnostnim ukrepom, pa so med šolniki, starši in učenci marsikje povzročili preplah.

Policija deluje v spremenjenem kontekstu

Policija sicer po streljanjih v šolah v Beogradu, Pragi in na Finskem deluje v spremenjenem kontekstu, je dejal Poklukar med razpravo na odboru DZ za notranje zadeve prejšnji teden. Se pa strinja, da je treba komunikacijske protokole nekoliko izboljšati, da ne bodo ob vsaki grožnji pred šole postavljali varnostnikov in po nepotrebnem vznemirjali javnosti.

Odredil je tudi izredni nadzor nad delom policije, v katerem bodo med drugim preverili tudi zakonitost in strokovnost aktivnosti policije na področju obveščanja javnosti.