Policija odkrila 74 ljudi, ki so prečkali tire na prepovedanih mestih

Policisti, ki so v tednu aktivnosti za večjo varnost v železniškem prometu v dneh od 25. septembra do 2. oktobra skupaj s predstavniki Slovenskih železnic poostreno nadzirali prehajanje čez progo, so odkrili 74 ljudi, ki so prečkali tire na prepovedanih mestih. Zoper 58 kršiteljev so podali predlog pristojnemu prekrškovnemu organu.

V 12 primerih so kršiteljem izrekli opozorilo, je policija objavila na svoji spletni strani.

V akciji evropske zveze organizacij za policijski nadzor na železnicah v članicah EU RAILPOL so med enotedenskim nadzorom nad prehajanjem železniške proge in vedenjem na vlakih na 358 železniških prehodih kontrolirali 132 pešcev, 65 kolesarjev in 101 voznika ostalih vozil. Sodelovalo je 646 policistov.

Poleg tega so opravili 112 pregledov predorov, mostov in drugih kritičnih mest na železnici, v šolah pa imeli osem predavanj.

Za šolarje izvedli številne delavnice in predavanja

Policisti so skupaj s predstavnico Slovenskih železnic za več sto dijakov srednje šole tehniških strok Šiška v Ljubljani in srednje frizerske šole Ljubljana pripravili delavnice o varnosti v železniškem prometu. V Šiški je namreč večji, sicer zavarovan železniški prehod, ki ga dijaki večkrat dnevno prečkajo na poti v šolo in domov. Zaradi bližine postajališča se številni pripeljejo v šolo tudi z vlakom. Prav tako so posamezne delavnice pripravili po drugih šolah v državi.

Preventivna akcija je potekala pod okriljem delovne skupine za preiskovanje železniških nesreč in dogodkov pri omenjeni evropski zvezi. Njen namen je bil dvigniti varnostno kulturo pri vedenju na vlaku in prečkanju železniških prehodov ter s tem izboljšati splošno varnost v železniškem prometu.