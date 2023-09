V paniki zbežala, avtomobil pa pustila na železniškem prehodu #video

"Ta nenavadni dogodek malomarne voznice bi lahko imel katastrofalne posledice", so ob objavi videoposnetka zapisali pri Železnicah Republike Srbske.

Na posnetku je videti voznico, ki v paniki steče do prvega bližnjega avtomobila in vozniku nekaj reče, potem pa odhiti stran, vozilo pa pusti na železniškem prehodu. Kaj se ji je pletlo po glavi, ni znano.

Znak stop mora biti dovolj

Znak stop mora biti dovolj, da vozniki ustavijo, so še opozorili pri železnicah in dodali, da so ob približevanju prehodu čez železniško progo vsi udeleženci v prometu dolžni prilagoditi vožnjo, da se varno ustavijo pred svetlobnimi znaki, ki opozarjajo na približevanje vlaka.

"Vedno znova ugotavljamo, da tudi najsodobnejši zavarovani prehodi na železnici ne morejo preprečiti nesreč in rešiti življenj, če ni odgovornosti in zavesti vsakega udeleženca v prometu, ki spoštuje zakonske in prometne predpise," so še opozorili.

Poškodovan, z izjemo avtomobila, na srečo ni bil nihče.