Afganistanec porinil policista, ki si je pri padcu zlomil rebro

Dogodek se je zgodil na železniški postaji Šapjane na Hrvaškem. Med ugotavljanjem identitete treh državljanov Afganistana, ki niso izpolnjevali pogojev za vstop in prebivanje v schengenskem območju, je mešana patrulja osebe pospremila z vlaka proti službenemu vozilu.

V tistem trenutku je eden od Afganistancev porinil policista, ta pa je izgubil ravnotežje in padel na železniški tir. 42-letni policist ima zlomljeno rebro, dobil pa je tudi udarec v koleno. Zdravniško pomoč je dobil na kraju dogodka.

Tujce, ki so po dogodku zbežali, so v nedeljo prijeli v Ilirski Bistrici. Gre za moške, stare 21, 18 in 19 let.