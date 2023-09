Hrvaškima policistoma, osumljenima posilstva, grozi do deset let zapora

Hrvaškima policistoma, ki so ju v četrtek pridržali zaradi suma posilstva, grozi do deset let zapora, je sporočilo županijsko državno tožilstvo v Karlovcu. Gre za 36- in 50-letnega uslužbenca liško-senjske policijske uprave, zoper katera je sodišče zaradi nevarnosti vplivanja na priče odredilo enomesečni pripor. Krivdo oba zanikata.