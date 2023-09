Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Metliški policisti so v petek zvečer ustavili 79-letnega voznika osebnega avtomobila iz Novega mesta. Med postopkom so policisti, ne glede na veljavno vozniško dovoljenje, podvomili v njegovo zdravstveno sposobnost za upravljanje vozila in varno udeležbo v prometu.