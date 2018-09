Policija nima podatkov o svojih članih v Štajerski vardi

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Policija ne razpolaga s podatki o vpletenosti policistov v primer vzpostavitve in postroja Štajerske varde, vseeno pa poteka v zvezi s tem notranjevarnostni postopek, so pojasnili na Generalni policijski upravi (GPU). Vodja oborožene skupine Andrej Šiško je namreč v torek dejal, da ima v policiji svoje vire in da je velik del policije tako ali tako na njihovi strani.