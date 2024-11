Polarni zrak prinaša izrazito spremembo vremena. Kje bo meja sneženja? #animacija

Jutra so bila v zadnjih tednih pogosto meglena, ponekod zaradi močnega temperaturnega obrata soncu megle ne uspe razkrojiti niti čez dan. Največ sonca je na Primorskem in v višjih legah. A po dolgem obdobju suhega in stabilnega vremena se obeta večja sprememba. S prihodom polarnega zraka v prvi polovici prihodnjega tedna pa se pričakuje občutna sprememba vremena, nakazujejo se tudi prve padavine. Kako kaže z mejo sneženja?

Temperature bodo do vključno ponedeljka odvisne od vztrajnosti jutranje megle. Zjutraj bomo namerili okoli nič stopinj, popoldne od štiri do deset stopinj, na Primorskem slabih 20 stopinj Celzija. Največ sonca bo na Primorskem in v višjih legah.

Sprehajalna pot ob ljubljanskem gradu ponoči. Ljubljansko kotlino je prekrivala trdovratna megla. Foto: David Florjančič

Do ponedeljka bo vztrajala močna temperaturna inverzija

Razlog za zelo trdovratno meglo, ki je sonce v nekaterih delih države ne uspe razgraditi niti čez dan, je prav temperaturna inverzija ali obrat. Temperatura zraka z višino ponavadi pada, vendar pri temperaturni inverziji hladen zrak z večjo gostoto vztraja pri tleh, medtem ko so višje plasti toplejše. Po nižinah so zato temperature nižje kot v višjih legah. Nižje predele zjutraj pogosto spremlja megla, ki se ponekod lahko obdrži ves dan.

To je 5 najbolj občutnih sprememb, ki jih bo prihodnji teden prinesel polarni zrak:

1. Nestabilno vreme z občasnimi padavinami: trenutni izračuni kažejo, da bi nas prve padavine lahko zajele v torek.

2. Izboljšala se bo kakovost zraka po nižinah: plasti zraka se bodo premešale. V dolinah ne bo več bistveno hladneje kot v višjih legah. S tem se bo izboljšala kakovost zraka v kotlinah.

Tako onesnažen zrak se bo za nekaj časa poslovil. Foto: Shutterstock

3. V višinah se bo občutno ohladilo: trenutno se na nadmorski višini okoli tisoč metrov termometri povzpnejo do okoli deset stopinj Celzija. Po prihodu polarnega zraka bo temperatura tam padla pod ledišče. Ohladitev v dolini ne bo bistvena, saj je zaradi izrazite inverzije že zdaj precej hladno.

4. Tudi na Primorskem občutna ohladitev: če se lahko do ponedeljka tam razvajate v soncu in temperaturah do skoraj 20 stopinj Celzija, bo polarni zrak to spremenil. Ohladilo se bo, začela bo pihati burja, tudi več oblačnosti bo.

5. Meja sneženja se bo spuščala: v primeru padavin bo v višjih legah nad okoli tisoč metrov nad morjem snežilo. Drugod bo po trenutnih napovedih deževalo. Kje natančno bo meja sneženja, je ta trenutek še težko zanesljivo napovedati, zato bomo na Siol.net to podrobneje spremljali tudi v prihodnjih dneh.

Prvi letošnji sneg na Vršiču Foto: David Florjančič