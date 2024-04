Minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar in generalni direktor policije Senad Jušić sta obiskala Policijsko postajo Ormož in župana Občine Središče ob Dravi Tonija Jelovico. Poklukar je o odločitvi vlade o azilnem domu dejal, da bo to izziv za policijo, a bodo varnost zagotovili. Stališč glede azilnega doma niso zbližali.

Stališč glede azilnega doma z županom in občani niso zbližali, je dejal Poklukar, ki je bil sicer s pogovori zadovoljen. Glede časovnice, kdaj naj bi ob mejnem prehodu Središče ob Dravi začeli nameščati zabojnike za potrebe azila, ni želel govoriti. "Postopki v tem trenutku potekajo, za to je pristojen urad za oskrbo in integracijo migrantov. Jaz sem pristojen za red v državi in poudarjam, da bo slovenska policija varnost zagotovila," je dodal.

Jušić je prav tako zagotovil, da bodo policisti naredili vse, da se bodo tamkajšnji prebivalci počutili varno. Foto: STA

Župan: Naše stališče je jasno. Azilnega doma si ne želimo.

Jelovica je dejal, da se o azilnem domu niso pogovarjali, ponovil pa je, da je stališče občinskega sveta in občanov jasno – da si azilnega doma ne želijo. Glede vloženega upravnega spora je dodal, da še čakajo na odločitev upravnega sodišča. "Pričakujemo pa, da bo sodišče odločilo v našo korist, to pomeni, da azilnega doma ne bo," je dodal Jelovica.

Poklukar je povedal še, da je ormoško policijsko postajo obiskal v sklopu obiska Policijske uprave Maribor in da se je seznanil z varnostjo v tem delu države. Varnostne razmere na tem območju je ocenil kot dobre, čeprav so se nekoliko povečale številke nezakonitih prehodov. Letos jih je bilo po njegovih besedah za zdaj 300, kar je 200-odstotno povečanje glede na lani. Zatrdil je, da bo policija še naprej učinkovito zagotavljala varnost.

Jušić: Naredili bomo vse, da se bodo prebivalci počutili varno

Jušić je prav tako zagotovil, da bodo policisti naredili vse, da se bodo tamkajšnji prebivalci počutili varno. "Zagotavljam, da bo slovenska policija izvedla vse ukrepe, da se bodo občanke in občani počutili varno. Lokacija bo ustrezno ograjena in zagotovljena ustrezna koncentracija policistov," je še dodal.