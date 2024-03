Občina Središče ob Dravi bo danes v skladu z napovedmi sprožila upravni spor glede sklepa vlade o vzpostavitvi azilnega doma, je povedal župan Toni Jelovica. Za pripravo in vložitev potrebne dokumentacije so pooblastili odvetniško družbo Matoz. Kot je povedal Jelovica, pričakujejo zadržanje izvedbe sklepa vlade.

Župan je izrazil upanje, da bo upravno sodišče zadevo obravnavalo prednostno in preklicalo sklep vlade, da v občini Središče ob Dravi postavi azilni dom. V upravnem sporu bo občina predlagala, da upravno sodišče izda začasno odredbo, da se izvedba sklepa vlade o lokaciji azilnega doma začasno zadrži.

Kot je še dejal župan, so danes z urada vlade za oskrbo in integracijo migrantov dobili odgovor na dopis, v katerem so jim poslali sklepe redne seje občinskega sveta ter sklepe skupne izredne seje treh občinskih svetov, v katerih nasprotujejo odločitvi vlade. Poleg Središča od Dravi so namreč proti vzpostavitvi azilnega doma tudi v sosednjih občinah Ormož in Sveti Tomaž.

Urad je v odgovoru zgolj poudaril, da je azilni dom začasnega in prehodnega značaja ter da je Slovenija kot članica EU dolžna spoštovati zakonodajo s področja človekovih pravic, je povedal Jelovica.

Prebivalci Središča ob Dravi so zaradi nestrinjanja z vladno odločitvijo v četrtek znova protestno zaprli ceste v središču občine.