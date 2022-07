Pogrešana je 55-letnica z Raven pri Šoštanju

Pogrešano so nazadnje videli včeraj zjutraj v Šoštanju. Visoka je okoli 167 centimetrov in ima daljše, svetlejše lase. Oblečena je bila v črno trenirko in črno majico. Lase je imela spete z vijoličasto sponko. Vse, ki so jo opazili, policisti prosijo, da jim to sporočite na telefonsko številko113.