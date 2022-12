Pogrešan 41-letnik iz Celja

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Pogrešani je visok okoli 187 centimetrov in je močnejše postave. Foto: PU Celje

S celjske policijske uprave so sporočili, da je od včeraj zgodaj zjutraj pogrešan 41-letni Jernej Fazarinc iz Celja.

Nazadnje so ga videli okoli 3.40, ko se je od doma odpeljal z osebnim vozilom znamke BMW 330 i modre barve registrskih številk CE-TG-969.

Ima kratke rjave lase in zelene oči

Visok je okoli 187 centimetrov in je močnejše postave. Ima krate rjave lase in zelene oči. Oblečen je v zelene široke hlače, črno športno jopico s kapuco z rdečo obrobo in v črn plašč. Obut je v športne čevlje.

Vse, ki so ga opazili, prosijo, da pokličejo na telefonsko številko Policijske postaje Celje 03 54 26 400, na številko 113 ali na anonimno številko policije 080 12 00.