Ob trku na prehodu za pešce se je huje poškodovala kolesarka

Kolesarja, ki sta v petek okoli 13.30 na Dunajski cesti v križišču z Einspilerjevo ulico v Ljubljani zapeljala čez prehod za pešce, sta se ob srečanju oplazila, pri tem pa je kolesarka padla in se huje poškodovala. Kolesar ji je pomagal, nato pa s kraja odpeljal, ne da bi posredoval podatke. Policisti ga pozivajo, naj se jim oglasi.

Kolesar se lahko zglasi na Postaji prometne policije Ljubljana ali pokliče 01 583 88 20 oz. 113, so sporočili z ljubljanske policijske uprave.

Še ena nesreča se je v preteklih dneh zgodila na prehodu za pešce v prestolnici. V soboto zjutraj okoli 6.30 je v križišču Viške in Tržaške ceste voznik osebnega vozila spregledal peško na prehodu in trčil vanjo. V nesreči se je lažje poškodovala. Ljubljanski policisti so zoper voznika uvedli prekrškovni postopek.