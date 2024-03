Pogajanja niso obrodila sadov, na upravnih enotah nadaljujejo stavko

V sindikatu so že ob napovedi stavke pojasnili, da zaposleni na upravnih enotah stavkajo zaradi vse slabšega ekonomskega položaja, ki ga spremljajo hude obremenitve z delom. Nadaljevanje stavke so napovedali vsako sredo do sklenitve ustreznega stavkovnega sporazuma.

Nič bližje dogovoru glede stavkovnih zahtev

V dosedanjih stavkovnih pogajanjih se temu še niso približali. Kot pravijo na ministrstvu za javno upravo, je od zadnjega sestanka med vladno in sindikalno stranjo s sindikatom potekala aktivna komunikacija z izmenjavo gradiv in stališč v elektronski obliki. A po navedbah sindikalne strani se dogovoru o rešitvi stavkovnih zahtev niso približali.

Po navedbah resornega ministrstva predstavniki reprezentativnih sindikatov upravnih enot vladni predlog rešitve stavkovnih zahtev še vedno zavračajo, na ministrstvu pa menijo, da je predlog dober in "naslavlja ovrednotenje dela ter predlaga ukrepe za zaposlene na izhodiščnih delovnih mestih v posameznih tarifnih skupinah ter pri zaposlenih, ki rešujejo zmanjševanje zaostankov na upravnih enotah".

Od sindikatov upravnih enot zdaj pričakujejo pisni protipredlog stavkovnega sporazuma oziroma protipredlog za reševanje stavkovnih zahtev, so pojasnili na ministrstvu. Izpostavili so tudi, da je vlada prejšnji teden sprejela spremembe uredbe o upravnem poslovanju, katere cilj je "prispevati k boljši organizaciji dela na upravnih enotah ter hitrejšemu reševanju vlog in upravnih postopkov".

Po navedbah Verka je vlada s sprejetjem sprememb omenjene uredbe ukinila dvoizmensko delo, kar pomeni, da bodo zaposleni na največji upravni enoti, Upravni enoti Ljubljana, tako delali v eni izmeni. Poudarja, da je uredba smiselna, a hkrati opozarja, da je do tovrstne optimizacije dela prišlo ravno zaradi pomanjkanja referentov, katerih število se je zmanjšalo za dve tretjini.

Spomnimo

Zaposleni na upravnih enotah so prvi stavkovni dan izvedli v sredo, 13. marca, nato pa še prejšnjo sredo, 20. marca. Takrat je stavkalo 54 od 58 upravnih enot. Med stavkovnimi zahtevami zaposlenih sta tako povišanje plač vsem zaposlenim na upravnih enotah za sedem plačnih razredov in izenačitev nazivov zaposlenih na upravnih enotah z nazivi na ministrstvih.