Počivalšek o epidemiji: Ne smemo prehitevati

"Nimamo pravice, tudi če imamo različne poglede na to zgodbo, s svojimi dejanji ogrožati bližnjih, sosedov, partnerjev in sodelavcev," je povedal minister za gospodarstvo Zdravko Počivalšek.

"Nimamo pravice, tudi če imamo različne poglede na to zgodbo, s svojimi dejanji ogrožati bližnjih, sosedov, partnerjev in sodelavcev," je povedal minister za gospodarstvo Zdravko Počivalšek. Foto: STA

V četrtek so v Sloveniji ob opravljenih 2.978 PCR-testih in 90.970 hitrih antigenskih testih potrdili 7.514 okužb z novim koronavirusom.

Vodja strokovne skupine za covid-19 Mateja Logar je za STA danes potrdila, da sproščanja epidemioloških ukrepov bodo, ni pa še odločeno, katerih in kdaj. Po četrtkovem poročanju Radia Slovenija bi prva sproščanja lahko bila v trgovinski dejavnosti.

Strokovna skupina naj bi o sproščanju ukrepov razpravljala na sestanku prihodnji ponedeljek. V torek popoldne pa naj bi na Brdu pri Kranju po neuradnih informacijah STA vlada o sproščanju ukrepov razpravljala s predstavniki zdravstva. Po Počivalškovih besedah bo vlada ukrepe sproščala v skladu z izboljšanjem zdravstvenega stanja v povezavi z epidemijo.

Sproščanje ukrepov odvisno od razmer v zdravstvu

Tudi Logarjeva je napovedala, da bo sproščanje odvisno od razmer v zdravstvu. Ob tem je opozorila, da stanje na covidnih oddelkih bolnišnic trenutno ni ugodno. Na navadnih oddelkih je danes zaradi covid-19 po podatkih vlade namreč hospitaliziranih 429 bolnikov, 20 več kot dan prej, na intenzivnih oddelkih pa 116, kar je pet manj kot dan prej.

Hitrost sproščanja bo odvisna tudi od precepljenosti populacije, je pojasnila. "Nikakor pa ne bomo sproščali po zgledu Skandinavcev in Velike Britanije," je napovedala. Na Danskem in v Veliki Britaniji so večino epidemioloških ukrepov namreč opustili v kratkem časovnem obdobju.

Počivalšek je danes dejal še, da se morajo ljudje najprej držati tistih ukrepov, ki že veljajo, in biti odgovorni do sebe in drugih. "Nimamo pravice, tudi če imamo različne poglede na to zgodbo, s svojimi dejanji ogrožati bližnjih, sosedov, partnerjev in sodelavcev," je dodal.