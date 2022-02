Kako kaže Sloveniji? To so zadnji podatki.

V četrtek so v Sloveniji ob 2.978 PCR-testih in 90.970 hitrih antigenskih testih potrdili 7.514 okužb z novim koronavirusom. To je 4.221 primerov manj kot pred tednom dni, ko so potrdili 11.702 primera. Po oceni Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) je v Sloveniji trenutno 162.374 primerov aktivnih okužb, kar je 9.317 primerov manj kot dan prej.