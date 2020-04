Pobuda: Trgovine naj ob nedeljah ostanejo zaprte

V svoji poslanici ob prazniku dela je Ladi Rožič, generalni sekretar Sindikata delavcev trgovine Slovenije, podal pobudo za trajno zaprtje trgovin ob nedeljah. Prepričan je, da smo potrošniki v času pandemije covida-19 dokazali, da ni potrebe po delovanju trgovin ob nedeljah, in meni, da bi moralo tako tudi ostati. Izpostavil je številne pozitivne plati takega ukrepa in dejal, da je prepričan tudi v podporo slovenskega ljudstva in s poslanico in pobudo slovensko vlado pozval k ukrepanju.

Po njegovih besedah je praznik delavcev postal eden najpomembnejših praznikov po drugi svetovni vojni, predstavlja simbol mednarodne solidarnosti vseh delavcev in je spomin na dogodke, ki so se zgodili v začetku maja 1886 v Chicagu.

"Ta dan je postal emblem boja za pravice delavcev po vsem svetu, danes pa ob pandemiji covid-19 prevzema še globlji pomen. Številni delavci so namreč prav v teh težkih časih izpostavljeni največjemu zdravstvenemu tveganju, pogosto na račun kapitalističnega kolesja, ki žene naše gospodarstvo in se ne ozira na malega človeka. Delo danes pogosto poteka v zelo stresnih in nenazadnje tudi fizično težkih delovnih pogojih," je dejal Rožič.

Foto: STA

"V minulem mesecu dokazali, da nedeljsko obiskovanje trgovin ni nujno potrebno"

Zato v Sindikatu delavcev trgovine Slovenije pozivajo Slovenijo, "da za trenutek postane in se uzre v prihodnost, ki jo želi nuditi našemu delavskemu razredu". In prav zato so svojo prvomajsko poslanico združili s pobudo za zaprtje trgovin ob nedeljah tudi v času po krizi covid-19. Kot menijo v sindikatu, smo potrošniki v minulem mesecu dokazali, da nedeljsko obiskovanje trgovin ni nujno potrebno oziroma celo obratno.

Temu je s svojim zapisom na Twitterju pritrdil tudi ekonomist Matej Lahovnik.

Kupci smo v korona krizi pokazali, da nedeljsko delo trgovin res ni nujno potrebno https://t.co/NBOzoXN945 — Matej Lahovnik (@LahovnikMatej) April 28, 2020

Delo ob nedeljah za delavce pomeni veliko obremenitev

"Delo v trgovinah postaja čedalje težje. Vedno bolj zahtevne stranke, vse napornejši urniki ob zlorabah zakonskih določb glede neenakomerne razporeditve delovnega časa in življenje v negotovosti, ki ne omogoča kakovostne organizacije zasebnega življenja ter prostega časa, zaznamujejo vsakdan številnih zaposlenih v trgovini," je zapisal Rožič, ki je prepričan, da odprtje trgovin ob nedeljah za delavce zato pomeni veliko obremenitev.

Nedeljsko delo zelo negativno vpliva na delavce, meni Rožič. Foto: Reuters "Predvsem pa jim jemljejo dragocen čas, ki bi ga lahko aktivno preživeli s svojimi družinami. Nedeljsko delo negativno vpliva na osnovne funkcije, ki jih otrokom zagotavlja družina. Sprememba bi zagotavljala posameznikom, da uresničujejo svoje pravice, hkrati pa dolžnosti, ki jih imajo kot starši do lastnih otrok.

Nedelja je prav tako gospodov dan, ko so številne aktivnosti namenjene duhovnemu razvoju ali pa zgolj preprostemu skupnemu preživljanju prostega časa. Vse preveč smo se navadili na nakupovanje ob nedeljah, namesto da bi šli na izlet v naravo, se udejstvovali v športnih aktivnostih, se družili s prijatelji in bližnjimi," meni Rožič.

Po njegovih besedah gre pri tem z vidika družbe za precejšnjo socialno škodo, saj družine odvrača od kakovostnega sobivanja, namesto pozitivnih vrednot pa spodbuja brezglavo potrošništvo.

"Zakaj ne bi ostalo tako tudi v prihodnje, ko se zdravstvena kriza umiri?"

Rožič je ob tem opomnil, da nekatere druge evropske države že uveljavljajo izjeme pri nedeljskih delovnih časih, ob tem pa še naprej poslujejo zgledno. Spomnil je tudi, da smo v Sloveniji v preteklosti že izkazali podporo delavcem na referendum iz leta 2003, na katerem je večina volivcev podprla predlog za zaprtje trgovin ob nedeljah.

"Prav tako pa smo pozitivno spremembo, s podporo ljudstva, dosegli v času kriznih razmer, povezanih s covid-19, ko trgovine ostajajo ob nedeljah zaprte. Zakaj ne bi ostalo tako tudi v prihodnje, ko se zdravstvena kriza umiri? Verjamemo namreč, da smo Slovenci sočuten narod, ki zna stopiti skupaj in pomagati najšibkejšim članom družbe. Če lahko torej trgovkam in trgovcem po Sloveniji nudimo podporo, bomo to tudi storili," je dejal.

Rožič meni, da bi pobudo za zaprtje trgovin ob nedeljah podprla tudi slovenska javnost, ki je med časom pandemije dokazala, da odprtje trgovin ob nedeljah ni nujno potrebno. Foto: Getty Images

Sindikat navaja pozitivne vplive takega ukrepa tudi za delodajalce

Kot je v svoji poslanici navedel, bi, poleg tega, da bi prost dan delavcem pomenil veliko, prav tako prinesel koristi delodajalcem. Te bi bile naslednje:

- delodajalci bi lahko upravičeno postali družinam prijazna podjetja;

- lažje razporejanje delavcev ter lažje načrtovanje urnika brez predolgih in neurejenih delovnih časov, kar vse krši zdajšnjo delovnopravno ureditev;

- delavci bi lahko imeli vsaj en konec tedna na mesec prosto, kar je zdaj praktično nemogoče;

- varčevanje z električno energijo in vodo ter drugimi stroški.

"Poleg zdravstvenih delavcev so trgovke in trgovci izpostavljeni največjim tveganjem"

"Naj bo to razmišljanje torej vabilo, da v prihajajočih prazničnih dneh namenite nekaj svoje pozornosti tudi tistim, ki svoje zdravje in čas tvegajo za nas. Poleg zdravstvenih delavcev so trgovke in trgovci izpostavljeni največjim tveganjem, zato spoštujmo njihove pravice in delo. Namesto množičnega kurjenja kresov in delavskih budnic letos pokažite solidarnost na sebi lasten način. S tem, ko boste tudi s svojimi dejanji podpirali zaprtje trgovin in trgovskih centrov ob nedeljah, boste zanje naredili veliko," je zapisal Rožič, ki, kot pravi, verjame v podporo slovenskega ljudstva.